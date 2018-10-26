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歐央行年底停買債 力保2%通脹率

2018-10-26 列印
　　歐洲央行結束議息，一如預期維持利率不變，並重申將於今年底前結束其買債計劃。歐央行表示，直至今年12月，將會每月購入150億歐羅債券，屆時將會決定終止有關計劃，並重申現有利率水平會維持「至少到2019年夏天」（at least through the summer of 2019），以確保中期內通脹率持續趨同至低於但接近2%的水平。

　　據相關利率數據顯示，主要再融資利率維持在「零」、隔夜存款工具利率為負0.4厘及隔夜貸款工具利率為0.25厘。

歐羅英鎊齊向好

　　由於議息結果合乎預期，匯價向好齊升。截至昨晚9時，歐羅兌美元微升，報1.142，歐羅兌英鎊亦微升，報0.88599，美元兌日圓112.29，升0.03。
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