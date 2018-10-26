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國壽上季少賺七成六

2018-10-26 列印
　　中國人壽（2628）昨天公佈，今年第三季度淨利潤為34.46億元（人民幣，下同），按年大跌76.4%，每股基本盈利0.12元。若計首三季度，其淨利為198.69億元，亦按年下降25.9%，每股收益0.69元；期內實現營業收入5409.67億元，按年亦降1.2%。該公司表示，淨利銳減主要是受資本市場波動，公開市場權益類收益顯著減少所致，今年首9個月中國人壽錄得公允價值變動虧損54.12億元，而去年同期44.7億收益。

　　保費收入方面，首三季度錄得4685.34億元，按年增長4.1%；其中，續期保費3162.85億元，增28.7%。總投資收益率按年下降1.8個百分點，至3.32%。
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