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中興首三季盈轉虧蝕73億

2018-10-26 列印
　　中興通訊（763）首三季由盈轉虧，蝕72.6億元（人民幣，下同），主要受累於早前被美國制裁令主要經營活動暫停，導致出現經營損失及預提損失，以及需要繳交10億美元罰款，該公司又預期，全年業績仍將錄得虧損，虧損介乎62億至72億元。

　　該公司於今年首三季錄虧損72.6億元，去年同期錄盈利39.05億元；收入按年跌23.26%至587.66億元，每股虧損1.73元。

　　單計第三季，收入為193.32億元，按年跌14.34%；盈利按年倒退近65%至5.64億元，每股盈利0.14元。此外，中興通訊預計今年全年將錄虧損62億至72億元，每股虧損1.48元至1.72元，而2017年錄盈利45.68億元，每股盈利1.09元。
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