收益博彩雙喜臨門 銀娛金沙季績符預期

銀河娛樂（027）及金沙中國（1928）分別公佈第三季業績，期內銀娛淨收益、經調整除稅息折舊及攤銷前溢利（EBITDA）及博彩總收益按年均錄得增長，惟按季則倒退。該集團表示，將繼續推動路氹第三及四期發展，並就橫琴項目進行概念規劃；金沙中國同期收入淨額、總收益淨額及經調整物業EBITDA按年及按季均錄增長。兩賭企季績表現大致符預期。



但該兩股的股價昨天隨大市下跌，銀娛昨日跌1.39%，收報42.45元；金沙中國績後受壓，跌4.39%，收報31.55元。



銀娛第三季淨收益為129.95億元，按年增6.22%，按季下跌6.68%；經調整EBITDA 38.79億元，按年增10.14%，按季跌10.33%。此外，期內博彩總收益158億元，按年升6.04%，按季跌8.14%，其中貴賓廳收益86億元，按年增5%，按季跌12%；中場收益66億元，按年增8%，按季跌3%；而角子機收益6億元，按年及按季分別增10%及8%。



與日夥伴拓日度假區



該集團表示，將繼續推動路氹第三及第四期的發展，並就橫琴項目進行概念規劃，同時期待能與摩納哥的蒙地卡羅濱海度假酒店集團及日本的合作夥伴，在日本發展綜合度假區。短期而言，銀娛會關注國際貿易關係緊張、利率趨升及匯率波動所帶來的影響，另澳門賭場明年初實施全面禁煙，正為引入額外及提升規格的吸煙室作準備。



金沙中國按美國公認會計準則，第三季收入淨額4.54億（美元．下同），按年及按季分別增12.66%及6.32%；總收益淨額21.5億元，按年及按季分別增13.16%及1.9%；經調整物業EBITDA為7.54億元，按年增15.8%，按季微增0.53%。但該兩股的股價昨天隨大市下跌，銀娛昨日跌1.39%，收報42.45元；金沙中國績後受壓，跌4.39%，收報31.55元。



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銀娛第三季淨收益為129.95億元，按年增6.22%，按季下跌6.68%；經調整EBITDA 38.79億元，按年增10.14%，按季跌10.33%。此外，期內博彩總收益158億元，按年升6.04%，按季跌8.14%，其中貴賓廳收益86億元，按年增5%，按季跌12%；中場收益66億元，按年增8%，按季跌3%；而角子機收益6億元，按年及按季分別增10%及8%。



該集團表示，將繼續推動路氹第三及第四期的發展，並就橫琴項目進行概念規劃，同時期待能與摩納哥的蒙地卡羅濱海度假酒店集團及日本的合作夥伴，在日本發展綜合度假區。短期而言，銀娛會關注國際貿易關係緊張、利率趨升及匯率波動所帶來的影響，另澳門賭場明年初實施全面禁煙，正為引入額外及提升規格的吸煙室作準備。



金沙中國按美國公認會計準則，第三季收入淨額4.54億（美元．下同），按年及按季分別增12.66%及6.32%；總收益淨額21.5億元，按年及按季分別增13.16%及1.9%；經調整物業EBITDA為7.54億元，按年增15.8%，按季微增0.53%。



