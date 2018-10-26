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中海油首九月銷售升34%

2018-10-26 列印
　　中國海洋石油（883）昨天派發本年首三季度成績表，期內油氣銷售收入為479.3億元（人民幣．下同），按年升33.8%，產量為3.519億桶油當量，按年微跌0.62%。

　　單計第三季，其產量為1.138億桶油當量，降2%；期內投資步伐加快，資本開支152億元，按年增近3成。

　　中海油年初定下資本開支預算700億至800億元，惟截至上月底，僅完成約50%。其首席財務官謝尉志昨天在電話會議中直言，上半年資本開支完成情況不理想，全年達到800億元的目標已是不可能，惟對下限700億元仍保持信心。

　　長和（001）旗下赫斯基能源，向中海油持股12%的加拿大油砂公司MEG提出全購一事，謝尉志表示，暫未有決定，但會追求股份價值最大化及對公司有利的事，會密切關注事態發展。

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