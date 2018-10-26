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滙豐稅貸息低見1.8厘

2018-10-26 列印
　　今年資金成本上升，但龍頭大行滙豐未有上調稅貸息率。一如去年，貸款額達150萬元便享有1.8厘的實際年利率，而150萬元以下貸款的實際年利率則介乎2.02厘至3.82厘，最細碼貸款息率更下調0.23厘。大新銀行（2356）則調升稅貸息率，惟大額稅貸100萬元僅1.68厘息；若貸款1萬至10萬元，並同時開立出糧戶，貸息一律1.38厘。

　　根據大新新推的稅貸計劃，貸款額達100萬元，以12個月還款期計，實際年息1.68厘，較去年多70點子。

　　大新銀行產品部總經理及主管鄧子健指，參考過去客戶平均交稅約3萬元，平均貸款額為23萬元。若以平均貸款額計，選用12個月還款期，實際年息為2.21厘。

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