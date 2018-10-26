中環IFC外望——ofo盛傳退出日本市場

據日本傳媒報道，共享單車公司ofo已經向日本滋賀縣大津市、和歌山縣和歌山市同福岡縣北九州市等多個地方政府，提出有意退出日本市場。
喺早前創投市場高峰期，ofo市值一度高達30億美元（約234億港元），並喺20個國家都有共享單車業務，用戶人數最多達兩億人。不過，共享單車往往帶嚟亂泊車問題，惹嚟居民投訴。此外，各地政府都關心共享單車公司一旦結業，會否向用戶退回按金，相信呢方面監管只會愈來愈嚴。加上經營同類業務公司眾多，市場估計共享單車公司整合業務在所難免。以內地市場為例，悟空單車、町町單車、3Vbike都先後停止運作，至於香港方面，今年七月Gobee.bike都宣佈結業。
FF︰緊急救濟申請獲批允融資
法拉第未來（FF）表示，香港國際仲裁中心的仲裁員裁決恒大健康（708）不能再阻止FF從其他融資渠道獲取資金，該公司對於是次公平、公正的裁決表示歡迎。
FF指出，自恒大健康違約導致FF出現財務危機後，該公司採取緊急管理措施並制訂應急財務規劃。不過，作為FF最大股東的恒大健康，置公司和全體員工及其家庭利益而不顧，反而惡意破壞FF的現金流規劃，違反協議約定拒絕解除對FF的相關資產保全，導致FF應急融資計劃受阻，不得不採取裁員和全員降薪方式自救。
公司指，目前FF91產品研發工作已經完成，並在8月28日提前實現預量產車的下線目標，漢福德工廠也完成大規模量產規劃工作。
高瞻