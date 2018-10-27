港股跟隨外圍反彈，高開37點報25031點，早段於25000關好淡爭持，惟隨後因人民幣匯價受壓，在岸價曾失守6.96水平，創近10年半低位，拖累中港股市走勢向下。上證指數失守2600關，恒指曾低見24589點，創年內新低，收報24717點，挫276點或1.11%，四日累瀉1435點。國指曾跌穿一萬大關，收報10058點，下滑117點或1.16%，成交金額956.33億元。
騰訊險守260元關
騰訊（700）反覆向下，拖低大市，一度失守260元關，低見259.4元，創17個月低位，收報260元，跌3.35%，成交達69.43億元，居成交榜榜首。
舜宇捱沽 急瀉11%
科技股方面，遭多間大行輪流降低目標價的舜宇（2382）大瀉11.11%，收報64.4元，為表現最差藍籌；瑞聲（2018）創29個月低位，挫4.75%，收報56.2元；華虹（1347）挫4.47%，收報12.4元；雷蛇（1337）創新低，挫3.88%，收報1.24元。
多隻內房股逆市造好，雅居樂（3383）升2.61%，收報9.05元；世房（813）升2.18%，收報15.96元；萬科（2202）第三季多賺28%，股價升1.94%，收報23.7元。
金利豐證券研究部董事黃德几指，昨日港股先高後低，可見走勢疲弱，全因是人民幣在背後「搞搞震」，震散中港兩地股市。
即使先前有中央推出長遠國策維穩經濟和支持金融市場，但短期難免會較波動。黃德几認為，恒指現處反覆下降通道中，相信於24000點會有較強支持。