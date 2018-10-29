美股三大指數挫逾8% 藍籌沽壓大 港股續尋底

美股三大指數上周五現疲態，在科技股沉重沽壓拖累下，跌幅介乎1.19%至2.07%，以今年高位計，三者分別回落逾8%，其中代表科技股的納指更回吐近12%。港股美國預託證券（ADR）上周五收報24718點，料港股今日大致平開，市場人士認為，目前市場氣氛較差，料港股會進一步下試低位。



主要藍籌股ADR個別發展，騰訊（700）ADR上周五收報259.67元，較港股收市價跌0.13%；中資電訊股偏軟，中國移動（941）ADR收報71.87元，較港收市跌1.62%，中聯通（762）ADR收報8.57元，較港收市跌1.83%。



金融股則普遍微升，滙控（005）ADR收報60.62元，較港股收市升0.2%；港交所（388）ADR上周五收報210.3元，較港股收市價高0.72%；中銀香港（2388）、工商銀行（1398）及中國人壽（2628）ADR收市價分別較港股收市價高約0.5%。



市場聚焦滙控放榜



康證有限公司董事黃敏碩稱，港股仍弱勢，現時未至於乾跌，但市場氣氛較差。而美股存在不明朗因素，企業業績參差，除了科技股之外，傳統企業的表現亦一般，目前資金避險需求亦有所增加，資金流入金市，美股表現有機會拖累港股反覆向下。



同程藝龍擬集資最多78億



港股一浪低於一浪，恒指上周四及周五均收低於25000點，並一度低見24589點，兩大權重股騰訊及滙控後市表現亦是關鍵之一，大笨象滙控今日放榜，公佈第三季業績。黃敏碩指，未來亦要留意騰訊是否再有利淡消息，以及成為短倉基金及對沖基金的減持對象，若騰訊沽壓大，將拖低大市。



騰訊概念股陸續有來，據市場消息，騰訊為大股東的內地網上旅遊平台同程藝龍已於上周通過上市聆訊，擬於12月在港掛牌，料集資最多10億美元（約78億港元） 。



另外，歐羅區國家將公佈多項重要數據，周二德國公佈10月失業率、意大利及歐羅區公佈第三季度GDP；周四英國公佈議息結果。亞洲區方面，周三中國公佈10月官方製造業採購經理人指數（PMI），以及日本將公佈議息結果。英國脫歐方面，英國財政大臣夏文達（Philip Hammond）表示，有信心英國與歐盟能解決分歧，一旦未能達成協議，政府亦會採取不同經濟措施，並將制定新的預算案。



