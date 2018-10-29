港鐵開放支付服務 八達通擬投標二維碼

八達通壟斷港鐵（066）車費支付多年，隨著港鐵招標開放予二維碼等支付服務，其壟斷地位勢被動搖。此際八達通轉守為攻，營業及市務總監李玉兒表示，「（八達通）都會考慮入標」，冀也為客戶提供二維碼支付車費的選擇。她同時指出，轉數快啟用不足1個月，八達通「好易畀」（O！ePay）的登記用戶已過萬個，預計每年的轉數流量金額將以億元計。



對於港鐵就閘機增設二維碼支付功能進行招標，李玉兒表示，由於八達通「好易畀」都能夠支援二維碼支付，所以「我們都希望參與……都會考慮入標」，當然現時大部份港鐵乘客都是嘟八達通卡過閘，但亦不排除有乘客想用二維碼支付過閘，而「好易畀」又具備此功能，故冀能盡量為客戶提供不同的支付方案。至於最終的招標結果則留待港鐵日後公佈。



據悉，投標建設二維碼支付系統的勝出者只得一間機構，而勝出機構可享獨家營運一段時間，之後則要開放予其他二維碼支付服務機構。



今年五月港鐵刊發首份標書，擬在現有閘機上增設二維碼付款功能，並於八月起接受合資格機構入標。據報道指出，有意入標的機構包括VISA、銀聯國際、銀通及創板企業俊盟國際（8062）。其後，港鐵刊發第二份標書，提出要更換1500部閘機及420部售票機，同時更新另外500部閘機，新閘機兼容的支付模式將更廣，同時包括八達通卡、智能車票、手機二維碼支付，以及非接觸式信用卡。



「好易畀」轉數快戶口過萬



轉數快自9月底正式啟用以來，身為參與機構之一的八達通，其轉數快的登記用戶已超過五位數，李玉兒表示，登記用戶的數字不斷上升，而銀行戶口與「好易畀」電子錢包之間的雙向轉數流量也在增加，以此推算，預計每年處理的雙向流量將以億元計。