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維達純利微升 料增長遜預期

2018-10-29 列印
　　維達國際（3331）昨日公佈首三季營運數據，經營溢利按年微升至7.69億元的同時，又變相發盈警，該公司指中國經濟環境短期波動，將對下半年增長造成影響，預期收益增長將不會符合原先目標。該公司又指，儘管持續致力節省成本及專注高增值單品，惟木漿價格面臨進一步上升壓力，預期利潤率僅會取得小幅提升。從中期而言，有信心回復原先的增長勢頭及提升利潤率。

　　該公司今年首九個月經營溢利按年增1.2%，至7.69億元，經營溢利率為7.2%；撇除應付經營項目的滙兌損失5800萬元，經營溢利將增長9.4%，至8.27億元，經營溢利率為7.7%。

第三季經營溢利降50%

　　單計第三季，經營溢利下降50%至1.25億元，經營溢利率下降3.7個百分點至3.7%，主要是由於毛利率下降及總行政開支輕微上升（因新開設陽江設施及倉儲成本提高所推動）；倘撇除應付經營項目的匯兌虧損4600萬元，經營溢利應為1.71億元，相應的經營溢利率為5%。
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