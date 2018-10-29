維達純利微升 料增長遜預期

該公司今年首九個月經營溢利按年增1.2%，至7.69億元，經營溢利率為7.2%；撇除應付經營項目的滙兌損失5800萬元，經營溢利將增長9.4%，至8.27億元，經營溢利率為7.7%。
第三季經營溢利降50%
單計第三季，經營溢利下降50%至1.25億元，經營溢利率下降3.7個百分點至3.7%，主要是由於毛利率下降及總行政開支輕微上升（因新開設陽江設施及倉儲成本提高所推動）；倘撇除應付經營項目的匯兌虧損4600萬元，經營溢利應為1.71億元，相應的經營溢利率為5%。
旅發局一連四天在中環海濱舉行的「美酒佳餚巡禮」，原在前晚於維港上空的一百部無人機砌圖匯演，竟遭人惡意破壞，以干擾器發射強力訊號搗亂，導致四十多部無人機墮海或損毀，令昨晚「巡禮」閉幕前的匯演被逼取消。旅...
2018-10-29
重慶發生恐怖傷人案！一名年約四十歲的女子，疑和丈夫發生矛盾，持菜刀襲擊當地一所幼稚園，造成十四名年僅三至四歲的幼童受傷，其中至少五人重傷有生命危險。傷人的女子被幼稚園的保安及工作人員聯手制服。兇案在當...
2018-10-29
美國又發生嚴重槍擊案。一名白人男子上周六闖入匹茲堡一間猶太會堂，見人就亂槍掃射，至少造成十一人死亡、六人受傷。行兇的白人男子與警方駁火後受槍傷，投降被捕，聯邦調查局正調查歹徒行兇的動機。據當地報道指，他曾在社交網站發表反猶太言論，在教堂開火時大吼：「猶太人都去死！」。美國總統特朗普譴責事件，但指案件與槍械管制並無太大關係。 位於美國賓州匹茲堡東區的「生命之樹猶太教聚會所」，上周六上午約十時正舉辦安息日活動時，聚滿百多位禱告的教友與神職人員。目擊者表示，一名中年白人男子、體格魁梧，手持一支突擊步槍、三支手槍，突然闖入會所之內，舉槍向群眾掃射，不分明標，過程大概二十分鐘，一邊開...
2018-10-29
新界西北群盤大戰，其中恒地及新世界合作發展的元朗尚悅‧嶺，日前突擊開價，公佈首批101伙價單，雖然最高折扣只有3%，但不少開放式及一房戶折實價「3」字頭，最低入場費317.67萬，料將掀起新一輪入票熱...
2018-10-27
美股三大指數上周五現疲態，在科技股沉重沽壓拖累下，跌幅介乎1.19%至2.07%，以今年高位計，三者分別回落逾8%，其中代表科技股的納指更回吐近12%。港股美國預託證券（ADR）上周五收報24718點...
2018-10-29
曼城近七場各賽事豪取六場勝仗，攻守表現均無懈可擊，近期入球停不了的中場貝拿度施華揚言要在今晚英超獨腳戲再下一城，相信藍月面對今季遇強即屈的熱刺可反客為主，重奪榜首，客勝無問題！（Now621台周二凌晨4:00直播） 曼城在上月歐聯主場1:2不敵里昂，之後各戰線七仗錄六勝一和不敗佳績，期間入二十球失一球，盡顯霸氣。葡萄牙中場貝拿度施華今季深受領隊哥迪奧拿重用，目前英超九輪有八次正選上陣，此子坦言要在今晚延續近兩場球會賽事入兩球的腳風︰「哥帥對球員的要求很高，我會迎合他所需求的，繼續為球隊作出貢獻。」 貝拿度施華腳風順 相反，熱刺今季在英超及歐聯賽場與利物浦、國際米蘭、...
2018-10-29
兩年前Lenovo推出第一代Yoga Book，率先採用可切換成繪圖板的HALO鍵盤，概念嶄新。進化至第二代Yoga Book C930，除了10.8吋QHD IPS芒，還首度配備10.8吋E-Ink...
2018-10-29
鄧麗欣（Stephy）、陳凱琳、鄧月平、游學修和林耀聲等，前晚出席電影《起底組》首映禮。首次拍電影的陳凱琳坦言感覺新鮮，剛開始拍攝時心情緊張，但很快習慣了。 問到可有向前輩Stephy請教拍攝心得？S...
2018-10-29
由旅發局主辦的「美酒佳餚巡禮」，今年迎來第十屆，每年都吸引大批市民和旅客參加，是香港大型盛事之一，但罕見地出現破壞者，有人前晚以發射器干擾在空中上演的無人機砌圖節目，幸而局方做足安全措施，無人受傷，但凸顯現行規管法例落後於科技發展，讓居心叵測者發訊號搗亂之後，逃之夭夭。 去年當局回應公眾要求，在現有民航條例和空運條例管制以外，研究對無人機作更多規管，其後顧問提出多個建議，包括建立無人機機主的註冊系統、以風險分類並規管無人機操作、設定培訓與考核要求、訂立保險等。然而，對干擾無人機飛行的設備，則未見提及。 外國早已流行一種無人機干擾器，一旦有無人機在私人範圍出現，涉侵害私隱，干...
2018-10-29
很同意山進所說的，綜觀今次十場賽事，有爭W能力的半冷馬實寥寥無幾，未知是否因為谷中日賽一年僅一次，機會珍貴關係，所以似乎特別多實力馬登場。而翻查上季數據，十場頭馬中也僅一駒獨贏是十倍以外，反而有五匹是六倍以下，故今戰博W不宜太進取。 第十場二班一二○○米。預計臨場大熱會是「激賞」，無疑上季曾壓倒末段未盡發揮的「好吉利」，能力在二班屬爭勝分子，不過始終嫌上仗在走位不算太蝕之下，末段追勢尚不如「財高八斗」，確是有點失望。雖謂蔡廄之馬熱身一仗往往有大幅進步，但也要有合理分頭才值博，畢竟博進步有可能只是一廂情願。 反而「醉多福」上仗沿途留後，在當晚短途偏差大利內欄之下轉彎走三疊，加...
2018-10-28