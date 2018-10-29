屈臣氏引創新科技 提升線上線下體驗

香港屈臣氏早年開始探索新零售，將科技應用在傳統零售，除了提升顧客線上線下的體驗，大數據分析亦有助制訂精準營銷策略。香港屈臣氏總經理張慧屏表示，分店將陸續引入更多創新科技，包括美圖魔鏡、點購站及電子價錢牌等，另香港及中國屈臣氏會員數據已整合，做到一卡兩地通行。



早前香港屈臣氏宣佈與美圖公司（1357）合作，本月開始引入美圖魔鏡，而明年第一季將推出「拍照-皮膚測試-智能推薦」的體驗。張慧屏稱，美圖魔鏡方便顧客試妝，亦可解決衛生的問題，而皮膚測試的體驗使用人工智能科技，美圖有龐大數據，可精準分析顧客的輪廓，然後向顧客推介屈臣氏的產品，提供個人化體驗。引入科技的同時，一些分店仍會有化妝師協助選購產品，將傳統與科技結合。



美圖公司於內地及香港每月擁有3.5億活躍用戶，提供大數據分析，有助屈臣氏準確了解顧客喜好及需要，而本身屈臣氏在社交媒體有近150萬追蹤者，亦會參考顧客意見以制定產品策略。



因應一些店舖面積有限，不能將所有屈臣氏有出售的貨品都放在貨架上，有時亦有貨品暫時缺貨的情況，上周已在三間分店推出點購站，顧客可自助落單訂購，貨品最快在幾小時後或第二天送到該分店讓顧客自取。屈臣氏計劃今年底在30間分店設點購站，明年增至100間。



用電子價錢牌 省人力紙張



屈臣氏於去年9月開始引入自助付款處，目前覆蓋95%分店，張慧屏指使用率理想，以自助付款處的交易比例佔整體營業額超過25%，即4個人就有1個使用。此外，截至本月底有10間分店使用電子價錢牌，預計本年底增至20至30間，可減少人手每個星期，甚至每日更換價錢牌，並減少使用紙張。



另外，上周旺角銀行中心分店已率先增設香水專區，今年底料擴展至20間分店，並會招聘20位專業香水大使。她又透露，現前近60間分店設有駐店藥房，明年在健康產品方面會有一些革新。