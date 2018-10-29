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港交所推股息累計指數期貨

2018-10-29 列印
　　港交所（388）將於下周一（11月5日）推出四款全新的股息累計指數期貨合約。港交所市場發展科證券產品發展部高級副總裁黃柏中指，新產品的保證金低於一般場外同類產品，冀吸引投資者由場外轉戰場內。

　　所謂股息累計指數，是指將股息再投資於成份股組合的指數。港交所最新四款股息累計期貨合約，分為總股息及淨股息兩類。總股息即是將除淨日所有公佈的股息，再投資於成份股組合內，而淨股息則是除去當中H股所須預扣的股息稅後，才將股息再投資。兩類股息計算方法，均可適用於恒指及國指成份股，形成四款股息累計指數。
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