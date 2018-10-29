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巨匠擬本年度首派息

2018-10-29 列印
　　浙江建築承包商巨匠建設（1459）董事長兼總經理呂耀能表示，由於今年盈利基數較大，對明年公司的業績表現感有壓力。他稱，2019年將採取「高質量」的發展策略，在新簽合同、施工產能及銷售收入三大指標方面，訂下20%至30%增幅的目標。此外，該公司考慮於全年業績首次派息，但未有最後決定。

　　呂耀能表示，公司現時主要與全國十強房企，及桐鄉範圍內市值逾200億元（人民幣，下同）的大公司合作。巨匠建設同時跟隨大公司的步伐走出浙江，已於河南鄭州有一建設基地，未來將以此為中心，向周邊輻射發展。

  他續指出，公司期內錄得新簽訂省外業務總額12.6億元，貢獻幾乎全部來自河南地區。
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