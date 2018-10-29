基金動向 東驥基金 吼低吸放長線 力抗股災魔咒

美股第三季度盈利雖然超預期，超兩成標普500企業已公佈業績，其中八成企業盈利勝預期，金融、能源及物料行業盈利更達致雙位數增長，儘管如此市場仍然擔心加息及貿易戰等因素將令未來企業盈利增速放緩，美股周三再遭拋售，杜指下跌逾600點，對逢八股災魔咒的憂慮情緒愈演愈烈。



港股跟隨美股走勢的趨勢近期上升，跌破25000點，A股曾在10月19日跌破2015年熔斷股災低位，但在中國一行兩會隨即發表支持A股言論后，強勢反彈上證重回至2600點上方。



A股今年累跌兩成



監管部門憂慮A股今年已累跌兩成，更有個別股票跌去一半，若再度下跌必然影響人心，但若未來缺乏支撐股市的具體措施，A股或難拾投資者信心。



中國近期公布第三季GDP增長遜於預期，約6.5%，但許多出口商表示本年上半年業務表現良好，港府商務官員也表示本年首三季出口業尚未受影響，或因許多廠商為趕緊於新關稅實施前提高出口量，預料隨後反映相關影響，外地買家紛紛向廠商/合作夥伴查詢會否遷移至其他國家及美國徵收額外關稅的應對之策等。



資本槓桿率偏高



如同上一次股災一樣，中國現時資本市場的槓桿率仍然較高，股權質押依然是較大的風險來源之一。由於內地融資困難，許多A股股東抵押其股份以獲得融資，若質押之股份股價下跌至極低水平，則會觸發機構斬倉拋售，而屆時救市不僅為時已晚也成本巨大，料中國政府現時不得不設法支持股市，未雨綢繆。



近期A股似已築底，投資者宜考慮博取中、短線反彈，若A股真的再次回落至低位，國內較容易自行控制相關情況，中港股市則隨時受到美國或外資撤離等影響，港股亦可能隨之繼而下挫至23,000點至24,000點水平，但相信25,000點應為港股低位，屆時投資者宜考慮作出中長線部署。



英國有機會在愛爾蘭問題上妥協，但歐盟與意大利關於政府預算案的矛盾卻尚未紓解，歐盟執委會堅持否決意大利2019年的預算案，並要求其在三周內提交新預算草案，意大利股債齊跌，亦拖累不少歐洲股市錄得跌幅。關稅調整影響似乎開始作用于美國企業，如建築龍頭卡特彼勒雖然第三季盈利略高於市場預期，但原材料成本因鋼鐵關稅增加而明顯上升，當日股價錄得近8%跌幅。若美國大型股真的出現大幅調整，投資者可考慮趁機購入相關股份。



（讀者請注意基金價格可升亦可跌。本文意見只供參考，文內基金買賣策略亦只是模擬，並不構成投資建議。東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金。）