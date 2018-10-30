杜指初段攀升 科技股突急挫 美股收市倒跌245點

美股先升後急跌，三大指數跌超過1%至2%，杜瓊斯工業平均指數在尾市，一度下挫500點。科網股主導跌勢，由於股份估值過高，加上英國計劃向科網公司徵收數碼服務稅，帶來負面影響。杜指今晨收市報24442點，跌245點。納斯達克指數報7037點，跌116點。標普五百指數報2639點，跌17點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24442點，跌245點；納斯達克指數收報7037點，跌116點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見62.85港元，較香港收市價跌0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見251.68港元，較香港收市價跌8.32港元；港股ADR折合恒指報24451點，跌361點。



美國列福建晉華出入口管制



美國商務部以國家安全為由，將「福建晉華集成電路公司」，列入出口管制實體清單，禁止晉華向美國公司採購零部件、軟件及科技產品。商務部的聲明表示，福建晉華的新記憶晶片性能，威脅到美國軍用系統晶片供應商的長遠生存能力；商務部長羅斯表示，福建晉華的新廠房好可能受惠於源自美國的技術，當外國公司的活動有違美國國家安全利益，華府就會採取強硬行動，保護國家安全。



美國九月個人消費支出（PCE）物價指數按月上升0.1%，按年則升2%，兩者均符合預期。核心PCE物價指數按月上升0.2%，高於預期的0.1%。



港股方面，於期指結算前夕，港股走勢反覆，恒指高開238點後，一度倒跌122點，低見24594點，午後靠滙控（005）帶動反覆向上，恒指收報24812點，升94點；國指收報10012點，跌46點，成交金額946.65億元。



滙控第三季業績優於市場預期，股價午後急升，帶領恒指由跌轉升，滙控收升5.04%，報63.55元，貢獻恒指124點升幅，獨力支撐港股。其他重磅股方面，騰訊（700）無升跌，收報260元；友邦保險（1299）收升0.25%，報59.55元。



滙控力挺 港股升94點



交行（3328）績後有支持，股價升2.12%，收報5.79元；工行（1398）及中行（3988）分別升約0.3%；建行（939）無升跌。



內險股偏軟，平保（2318）收跌2.22%，報72.75元，該股收市後公佈首九月純利按年升19.7%，至794億元人民幣。中國人壽（2628）即市低見15.46元，創一年新低，收跌1%，報15.8元。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，目前關鍵是A股及人民幣走勢，人民幣即使跌穿七算，相信不會在短時間內出現。