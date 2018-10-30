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比亞迪盈利跌四成半

2018-10-30 列印
　　比亞迪（1211）昨天派發截至九月底止第三季度成績表，期內錄得10.48億元（人民幣、下同）股東應佔利潤，較去年同期微跌1.9%。

  以今年首三季合計，比亞迪錄得15.27億元利潤，按年大跌45.3%。比亞迪表示，其新能源汽車業務在第四季將維持增長，並預期全年盈利可達27.27億元至31.27億元。

　　不過，比亞迪去年全年賺40.57億元，即使今年全年盈利達到上述預測目標，與去年比較，亦會錄得兩成三至三成三的跌幅。

　　如果按季度計算，比亞迪的盈利表現可說是逐步改善，今年首季只賺1.02億元，第二季則有3.77億元。以剛公布的第三季10.48億元盈利來說，與第二季比較錄得1.78倍的大幅增長。
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