滙控第三季績佳勝預期 純利錄462億大漲近三成

滙控第三季經調整除稅前利潤（撇除重大項目和貨幣換算差額的影響）為61.93億美元，按年上升幅16%，主要受收入增長帶動；純利按年升近32%至38.99億美元，派第三次股息10美仙。季內經調整收入按年增長8.8%，而經調整支出則增2%，收入增長率與支出增長率之差（Jaws）出現正數，而首九個月的Jaws為-1.6%，已較上半年大幅收窄。
首九個月盈利表現，滙控錄得列帳基準除稅前利潤166.34億美元，增長近12%；經調整除稅前利潤為183.32億美元，微升3.6%。期內純利升11%至117.71億美元。
滙控昨中午公佈業績後，香港股價飆升，最高升上64元，收報63.55元，升5%。倫敦股價亦造好，一度高見6.393英鎊，折合港幣64.52元，截至晚上十時報約63.86港元。
股價起死回生 料65元見阻力
近期捱沽的滙控上周股價曾跌至60.35元的兩年低位，昨股價吐氣揚眉，范寧昨於電話會議中表示，近期全球股市波動，滙控屬高流動性股份，故股價亦出現顯著波動，而昨日股價表現令人鼓舞，反映股價受季績帶動，他會繼續做好業績以支撐股價表現。
雖然滙控股價昨大反彈，但光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，由於大市底子弱，滙控股價難再大升，料於60至65元之間徘徊。