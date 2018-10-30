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志道將除牌 股價大瀉61%

2018-10-30 列印
　　上周五被港交所（388）通知將被除牌（DQ）的志道國際（1220），昨早股價裂口低開57.4%，至0.26元，最多跌至0.104元，跌幅達83%，之後反彈，跌幅縮少至45.9%，報0.33元，亦是全日高位，收市報0.238元，仍跌61%，創自2014年5月以來新低，全日成交5772萬元。

　　志道國際上周公佈，接獲港交所函件通知，表示經考慮後決定暫時停牌，以及根據上市規則將其進行除牌程序。
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