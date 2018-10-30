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信星鞋業料中期純利大跌逾八成

2018-10-30 列印
　　多間公司發盈警，信星鞋業（1170）預期截至今年9月底止6個月溢利將大減85%，以去年中期利2.259億元計，即今年中期盈利只有3388萬元。公司指今年未有去年出售順星製鞋中山公司的1.74億港元非經常溢利；經常溢利則減少約30%至40%。鞋類產品營業額預期較去年增加8%，但因額外員工培訓及產品開發成本，以及增加投資精實生產及操作自動化。過往年度所得稅超額撥備而撥回稅項撥備，則部份抵銷跌幅。

　　歐化（1711）發盈警，預期截至9月底止半年，淨虧損較去年顯著擴大，由於場消費氣氛減弱導致收入減少，以及增設新店涉及開設成本、租金開支及經常性費用，而引致銷售及分銷開支增加。
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