中行放榜多賺5.7%　首三季累賺1533億

今年前三季，中行淨利息收入2643.06億元，按年增長4.85%，淨息差1.89%，按年擴大0.04個百分點。非利息收入1115.53億元，按年減少0.44%。首9個月，集團資產減值損失552.69億元，按年增長10.98%。不良貸款總額1668.35億元，不良貸款率1.43%，不良貸款撥備覆蓋率169.23%。
擬發行12億優先股
另外，中行擬在境內外市場非公開發行總數不超過12億股優先股，集資總額不超過1200億元，扣除發行費用後，將用於補充其他一級資本。其中，在境內市場發行不超過人民幣1000億元優先股，在境外市場發行不超過等額人民幣400億元優先股。
該行又指，是次發行優先股後，淨資產將增加，資本實力和資本結構將進一步提升和優化，有利於銀行持續穩健發展。中行在公佈又指出，按日計量併表口徑流動性覆蓋率，2018年第三季度共計量92日併表口徑流動性覆蓋率，平均值為133.73%，較上季度平均值上升7.18個百分點，主要是及格優質流動性資產增加所致。
截至9月底，中行核心一級資本充足率11.14%；一級資本充足率11.99%；資本充足率14.16%。淨資產收益率（ROE）13.7%，按年增加0.02個百分點，中行期內資產總額20.923萬億元，較上年末增加7.49%
在資本水平方面，農行趕及在上半年非公開發行新股，集資1000億元，並將其資本水平提升。而中行核心資本充足率暫時四大行中最低的一間，待是次發債集資1200億元以後，整體資本實力大為提升。中行昨收報3.27元，升0.3%。