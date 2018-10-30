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中遠上季多賺逾一成

2018-10-30 列印
　　中遠海運港口（1199）截至9月底止第三季，純利為7509萬美元（約5.85億港元），按年升11.8%，每股盈利2.46美仙。期內營業額2.53億美元，按年升62.6%。該公司展望第四季，中美貿易戰、美國加徵關稅落地後的影響，預料令中國出口增速進一步放緩，加上第四季為碼頭操作業傳統淡季，預計碼頭吞吐量增速將放緩，料所受影響主要在參股碼頭。

　　該公司今年首三季純利2.44億美元，按年跌46%，每股盈利7.98美仙；營業額7.48億美元，按年升73.5%。
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