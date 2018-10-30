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中電信賺2850億升3.64%

2018-10-30 列印
　　中國電信（728）首三季經營收入為2849.71億元（人民幣，下同），按年上升3.64%，其中服務收入增6%至2649.34億元。雖然經營費用上升引致經營收益下降4.8%，但受惠於中國鐵塔（788）上市的貢獻，令期內股東應佔利潤仍按年增2.73%，至190.34億元；除息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增2.5%至808.19億元。

　　單計第三季，經營收入按年增1.42%，至919.42億元，按季跌4.64%，其中服務收入按年增4.07%，至873.46億元，按季跌2.54%；股東應佔利潤為54.64億元，按年及按季分別下跌8.52%及三成；EBITDA為249.61億元， 按年及按季分別下跌5.59%及近15%。
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