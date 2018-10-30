中環IFC外望——披露易換新介面 上載通告仲用IE？

港交所嘅披露易網站，對於傳媒同投資者嚟講，可以話係非常重要嘅「攞料」工具。不過，披露易介面用咗咁多年，都係時候改革吓。港交所日前改咗披露易網站，改善咗介面使用體驗，可以用較少點擊動作就搵到資料，同時提升埋流動裝置瀏覽嘅流暢度，方便用平板電腦或智能手機上網嘅人士喎。



方便流動裝置用家



不過，有意見就話，上市公司上載通告去披露易，竟然仲係以支援過時嘅微軟IE瀏覽器為主，用其他常用瀏覽器如Chrome同Firefox就隨時搞唔掂。O依家瀏覽器五花八門，淨係支援IE確係「濕滯」。



IE近年都比較少人用，喺進入Windows 10時代後，微軟仲用Edge取代IE。據了解，港交所畀上市公司提交通告嘅e-Submission系統，一向建議使用IE，所以唔係披露易換咗版面後，就故意使用較冷門嘅IE，如果以往上載通告無問題，理論上O依家都唔會有問題。不過，時代不斷進步，市場人士都希望港交所嘅系統都可以與時俱進嘞。



謎網股金洋︰大股東與葉簡明不相識



謎網26股之一的中國金洋（1282）昨天澄清，其控股股東姚建輝與中國華信能源主席葉簡明互不相識，亦無任何資金往來及業務關係。此外，亦不存在雲南能源投資透過中國金洋證劵向天美（1298）出手「買殼」一事。



中國金洋繼早前被指牽涉在華融系的細價股網絡之後，再有本地報章昨天揭其與雲南國企雲南能投也有密切關係。報道指出，中國金洋於今年與雲南能投成立合資公司「雲能國際控股」，其後又與香港雲能主席張錦燦於本月在港註冊公司「雲能投資控股」，關係錯綜複雜。報道另一指控是，今年四月，雲南能投向天美控股提出全面收購，而天美控股的接近九成股權，正是由中國金洋證券持有。報道認為，雲南能投是透過中國金洋證券出手買殼。



高瞻