﻿可口可樂第三季業績勝預期 三大指數齊升 杜指升431點

美國總統特朗普向霍士新聞披露，有信心最終會與中方達成很好的貿易協議。美股開市後逐步上升。杜瓊斯工業指數初段升220點，報24664點，升幅約0.9%；標普五百指數由跌轉升，升17點即0.65%，報2685點；納斯達克指數升73點，即1%，報7123點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24874點，431點；納斯達克指數收報7161點，升111點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.67港元，較香港收市價升0.52港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見251.70港元，較香港收市價跌0.50港元。



可口可樂受惠健康飲品銷路，第三季業績勝預期，每股盈利58美仙，較預期的55仙為高，第三季收入為82億元，公司維持全年每股盈利上升8%至10%。



美匯指數升0.32%，報96.9，日圓報112.86兌一美元，跌0.43%；歐羅跌0.02%，報1.137美元；英鎊跌0.27%，報1.2759美元。



歐羅區第三季國內生產總值初值，按季增長0.2%，低於預期的0.4%增幅，為2014年以來最低增幅。按年計生產總值增1.7%，亦低於預期。紐約期油跌1%，報每桶66.34美元。



港股勢弱創36年來最長跌浪



中美貿易糾紛續左右大市，市傳若中美元首未能於下月底之雙邊會談中達成貿易協議，華府會在12月初公佈向所有中國進口貨品徵收關稅，加上人民幣匯價走軟，拖累港股於10月期指結算日表現反覆，收市跌226點，報24585點，創近一年半收市新低。



恒指本月累計已下挫達3203點，今日為本月最後一個交易日，勢難扭轉全月跌勢，港股將造出連跌6個月劣跡，為1982年以來最長跌浪。



港股周一中止四連跌後，未擺脫過去數月之弱勢格局，市傳倘國家主席習近平與美國總統特朗普下月談不攏，美擬對所有中國貨品徵稅，中美貿戰或再升級，港股隨外圍波動低開，早段沽壓沉重，反覆下滑，低見24540點，創年內新低。臨近中午，傳出特朗普指有信心與中國達成良好貿易協議，曾刺激恒指拗腰急揚最多127點報24939點。不過，受人民幣持續貶值影響，其中間價和在岸匯價創逾10年新低，加上恒指受制於二萬五關，港股仍難逃下行壓力，收報24585點，下跌226點，成交金額996億元。



騰訊（700）曾插3.31%至251.4元，見近一年半新低，收市仍跌3%報252.2元；周一公佈勝預期業績的滙控（005），股價微跌0.63%收報63.15元；平保（2318）放榜後野村續叫買，加上將啟動過千億回購方案，股價仍跌0.27%收報72.55元。