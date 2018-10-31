﻿人民幣受壓力守七算

武俠小說泰斗金庸（原名查良鏞）昨天辭世，終年九十四歲，他一生創作十多部膾炙人口武俠小說，是本港武俠小說黃金歲月的頂尖作家，並創辦《明報》，其政論亦極具地位，在文學、新聞業以至中華文化的影響，同樣舉足輕重。這位一代文豪離我們而去，令人反思，現代人太着重物質，忘記了閱讀小說能夠帶來豐盛的精神生活。 金庸的著作，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等等，成為武俠小說的經典，且有無窮的生命力，歷年來無數次被改編為電視劇、電影等，人稱「有華人的地方，就有金庸的武俠」，可知他對華人文化有着重大的貢獻。 不過，隨著網絡文化興起，武俠小說...

2018-10-31