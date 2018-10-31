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﻿人民幣受壓力守七算

2018-10-31 列印
  人民幣在岸價（CNY）昨早段一度跌穿6.97關口，日盤收報6.9613兌1美元，跌53點子，再創逾10年新低。人民幣離岸價（CNH）則繼續低企於6.97水平。面對人民幣的弱勢，人行參事盛松成表示，穩匯率比匯改更重要，必要時應用外匯儲備穩匯率。

　　人民幣中間價昨日大幅下調197點子，報6.9574，亦創逾10年新低。人民幣在岸價日盤曾低見6.9724，後重上6.96水平，夜盤晚上8時報6.9641。人民幣離岸價早段一度跌至6.9774全日低位，為去年1月初以來新低，其後略為回升，截至晚上9時報6.9716，升36點子。

　　據內媒《每日經濟新聞》引述人行參事盛松成表示，現在不是匯率改革的最佳時機，目前穩匯率比匯率改革更加重要。
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