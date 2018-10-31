農行首三季賺1716億盈利增速冠四大行

四大內銀陸續派發今年首三季成績單。農行（1288）首三季淨賺1716.11億元（人民幣．下同），按年增長7.25%，且錄得2015年以來最快盈利增速；若單計第三季，農行的股東應佔純利為558.22億元，按年增長8.57%，增速在四大行之中表現最好。



工行（1398）、建行（939）仍是賺錢能力最強的兩家大型銀行，首三季各賺2396.27億元及2141.08億元，純利增速分別為5.1%及6.39%（見另文）。



農行於今年首三季營業收入為4601.37億元，按年增長11.64%。其中利息淨收入按年增9.61%；手續費及佣金淨收入按年增長7.27%，這兩項增速亦為四大行之首（見表），主要受惠於電子銀行和銀行卡業務收入增長強勁。相較主要競爭對手，農行在存款基礎及資本成本方面有明顯優勢。不過，與此同時，其資產減值損失同步顯著上升，達1032億元，較去年同期增加315.77億元。



不良貸款「雙降」最佳



資產質素方面，截至9月底，農行不良貸款餘額1882.58億元，較去年底下降57.74億元；不良貸款率較去底跌0.21個百分點至1.6%，也是四大行中唯一一家錄得不良「雙降」的銀行。另幾家大行均為「一升一降」，即不良總額上升，不良率下降。同時，農行撥備覆蓋率達254.94%，該項指標亦高於另三大內銀。另外，中行的資產質量表現最優，其不良貸款率為1.43%，不良率在四大內銀中最低。



由於明年起，全球系統重要性銀行的資本監管要求進一步提升。其中，對核心一級資本充足率的監管下限由目前的8.5%，提升至明年的9%，四大行今年均提前做好準備，包括非公開發行股份集資，以及發債補充資本，以提升資本水平，減輕資本壓力。



