  • 2018年10月31日 星期三
  • 26º
  • 35%
熱門： 金庸萬聖節港珠澳大橋玉兔國泰

日報新聞 > 財經

中石油第三季純利大漲3.5倍

2018-10-31 列印
　　兩大國企石油股公佈業績，在油價回升推動之下，均錄得可觀的盈利增長。其中中石油（857）按照國際會計準則首三季賺481.24億元（人民幣、下同），較去年同期增長1.77倍，如果單計第三季，更錄得3.49倍的大額按年增幅。至於中下游業務較多的中石化（386），首三季亦錄得逾五成的盈利增長。

　　在今年首三季，中石油的原油產量達6.63億桶，較去年同期輕微增長0.5%，至於可銷售天然氣產量則有266.16萬億立方英尺，較去年同期增長4.8%。今年前三季度，中石油的原油實現油價平均為每桶67.93美元，較去年同期上升39.3%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd