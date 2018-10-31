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創夢天地對遊戲市場前景樂觀

2018-10-31 列印
　　內地政府趨向嚴格審查遊戲審批，近日更有消息指審批新遊戲上市的渠道已關閉，即不會再有新的付費遊戲在中國市場推出。騰訊（700）有份投資的遊戲發行商創夢天地行政總裁高煉惇表示，遊戲已成為一項基礎娛樂，未來的需求只會愈來愈多，現在面臨的是「階段性問題」，對遊戲市場未來的發展看法樂觀；他並指，市場若沒有新的內容，監管嚴格對該公司「未必是壞事」，因該公司開發的產品覆蓋不同種類遊戲，亦有線下體驗店，「短中期發展不是太擔心」。創夢天地於今年5月向港交所（388）提交了上市申請，有傳聞指其將於11月下旬進行上市聆訊，高煉惇對有關傳聞不予置評。下半年港股波動下行，被問及會否影響公司的上市計劃，他未有正面回應。

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