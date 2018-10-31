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高盛首向散戶推七基金

2018-10-31 列印
　　高盛資產管理將向本港散戶推售7隻基金，基金的入場門檻僅為5000美元（約為39000港元），基金的投資類型以歐洲、新興市場股票及債券為主。高盛資管表示香港為重要投資市場，這批基金的發售標誌着集團拓展業務至亞洲最大的互惠基金市場之一。高盛指有關基金將在獲得證監會批准後供零售投資者認購，零售團隊深信市場對有關產品有需求。

　　高盛資產管理亞太區（日本除外）零售客戶業務主管卓詩婕說：「雖然新興市場短期面對不明朗因素，但長期前景仍正面。我們認為，重要的問題不是何時投資新興市場，而是如何投資。我們提供的股票及固定收益類產品有助客戶作出長遠的投資決定。」

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