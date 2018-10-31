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財險首九月淨賺132億

2018-10-31 列印
　　中國財險（2328）昨公佈截至9月底止營運數據，按中國企業會計準則，首三季淨利潤131.9億元（人民幣．下同），按年減少25.5%。期內，已賺保費2606億元，按年升15.4%；保險業務收入2941.4億元，按年升12.1%。

　　截至9月底，其核心償付能力充足率226.54%；綜合償付能力充足率272.43%。期內集團錄得營業支出2565億元，其中賠付支出1633億元；提取保費準備金10.15億元。

　　財險母公司中國人保（1339）亦於同日公佈截至9月底止營運數據，首3季淨利潤172.2億元，按年跌18.2%。

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