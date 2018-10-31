﻿中環IFC外望——後悔賣騰訊 小小超「肉赤」

股王騰訊(700)近年不斷飆升，市值一度超過45000億元。人稱小小超的香港首富李嘉誠次子、電訊盈科 (008) 主席李澤楷（圖）一度持有步近兩成騰訊，但當年因為「等錢使」而把股份賣掉，想起都「肉赤」。小小超日前出席港大座談時表示，他在1999年收購香港電訊時，因為要減輕債務，以逾一億美元（折合約7.8億元）出售手中約兩成騰訊，是很大教訓，不止一次為沽貨感到「肉赤」。想想在高位時兩成騰訊值9000億元，勢必令他榮登本港首富，即使騰訊股價已由今年初的高位下跌四成七，但兩成股份現時仍值近5000億元。



小小超最早於99年以220萬美元購入騰訊近二成股份，約一年後沽出。談及當年的沽貨行為，他解釋自己於93年離開家族生意，創辦盈科拓展。2000年斥資2000億元，完成了香港電訊的收購計劃。當時，向銀行大量借貸，他坦言急需出售非核心業務減債，資金壓力很大，所以沽出騰訊，成為此後的深刻教訓。



搬家唔記得通知 華泰瑞銀被譴責



雖然香港上市公司企業管治普遍嚟講算唔錯，但偶然都有「蝦碌」場面。好似噚日俾GEM上市委員會譴責嘅華泰瑞銀控股（8006），竟然因為搬寫字樓之後，唔記得通知證券行搞出「大頭佛」。



話說華泰瑞銀2016年9月發通告，話公司應該有金融資產近1.3億元，而唔係早前公佈嘅約8800萬元；公司純利就有2600萬元，而唔係虧損740萬元。



事緣華泰瑞銀有進行證券投資，而證券行就每月向嗰間公司寄戶口月結單，由執行董事周志華審閱之後，再交由公司一個會計師存檔，而公司其他董事都唔知道投資詳情。華泰瑞銀喺2016年1月由灣仔搬去上環，但係就唔記得通知證券行改地址，證券行就繼續將月結單寄去灣仔舊址。



由於公司冇收到月結單，周志華同嗰名會計師都「無意識中忘記金融資產價值變化」。因此喺2016年中期業績中，仍然引用2015年全年業績數據，以為金融資產價值喺2015年12月底後一直無變。結果搞到業績報告出現失誤，公司都要俾上市委員會譴責。



雖然唔記得改地址只係一件小事，但係對於上市公司嚟講，後果都真係可大可小。



高瞻