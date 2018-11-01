美企績優 數據理想 杜指升241點重越兩萬五

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25115點，升241點；納斯達克指數收報7305點，升144點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見64.52港元，較香港收市價升0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見269.81港元，較香港收市價升2.81港元。
通用汽車扭虧為盈
美國10月份ADP私人企業新增職位勝預期，達22.7萬個，高於預期的18.9萬個。另外，受惠北美市場強勁需求，通用汽車第三季扭虧為盈，賺25.3億美元，每股盈利1.75美元。
美匯指數升0.17%，報97.18點，日圓報11.327兌一美元，跌0.14%。歐羅跌0.27%，報1.1314美元。英鎊回升0.36%，報1.2755美元。紐約期油跌0.23%，報每桶67.17美元。
港股方面，受隔晚美股大升以及A股造好帶動，港股在10月最後一個交易日大幅反彈，在騰訊（700）急漲近6%領軍下，港股升幅擴大，最終以全日高位收市，恒指收報24979點，升394點。但整個10月計，恒指仍跌2808點，跌幅達一成，創近三年來最大單月跌幅，並為連續六個月下跌。恒指在六個月內大插5828點或18.92%，創36年來最長跌浪。
藍籌股個別發展，騰訊周二創年半新低後反彈，急漲5.87%，收報267元；滙控（005）亦是升市功臣，股價上升1.98%，收報64.4元；友邦（1299）升1.89%，收報59.35元，三股合力撐起恒指213點。但領展（823）則逆市挫3.61%，收報69.5元，是跌幅最大藍籌股。
騰訊領軍 港股彈394點
手機設備股急彈，比亞迪電子（285）飆7.49%，收報9.19元；高偉電子（1415）乾升5.88%，收報0.9元；舜宇光學（2382）彈5.84%，收報68元；瑞聲（2018）炒高4.74%，收報59.65元。
京華山一研究部主管彭偉新表示，今年10月港股累積不少跌幅，但其跌浪未足以稱為「股災」，相信反彈勢頭在即，最高可上望25800至26000點。