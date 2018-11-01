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人幣三連跌　再挫121點子

2018-11-01 列印
　　人民幣兌美元即期昨日反覆震盪，全日跌121點，日盤收報6.9734兌一美元，與中間價同創逾10年低，亦為連續第三日向下。截至下午4點30分，離岸人民幣貶99點，報6.9781兌一美元。

　　路透社引述交易員指，隔夜美匯重回97關口上方，加劇人民幣貶值壓力，不過人民銀行將在香港發離岸央票的消息部份沖淡貶值壓力，離岸人幣急彈近百點，在岸則相對平靜，短期人民幣跌勢和跌速仍須看大行態度，市場亦將觀察下周央票發行對流動性實際影響。

　　交易員表示，央行下周將在香港發行人民幣央票消息公佈後，離岸人民幣短時間內反彈近百點，市場也將觀察下周央票發行對流動性的實際影響。他認為，目前人民幣面臨強勢美元和中美貿易戰升級雙重施壓，貶值壓力難以消退。
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