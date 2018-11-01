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合和半年盈利急升三倍

2018-11-01 列印
　　合和實業（054）將財政年度結算日，由6月30日改為3月31日後，昨日公佈今年9月底止中期純利65.93億元，大幅增長2.97倍，增長主要由於今年4月完成出售合和公路（737）；每股盈利7.59元，第一次中期息每股30仙。

　　核心溢利則下跌44%，至3.94億元，每股0.45元。合和重申稱，在合和中心二期開業之前，目標把全年計核心溢利的90%至100%，用作派發股息。

　　合和半年營業額8.15億元，跌20.3%；核心溢利3.94億元，按年跌44.4%，主要由於合和公路基建出售事項導致收費公路盈利貢獻減少，以及合和新城、樂天峯及囍滙住宅銷售溢利確認減少。

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