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九月新申請按揭大減55%

2018-11-01 列印
　　金管局昨日公佈，今年9月住宅按揭新申請貸款個案，按月減少55.6%至7977宗。

　　數據顯示，上月新批出按揭貸款額按月減少33.8%至316億元。當中，涉及一手市場的交易，減少34%至62億元；涉及二手市場的交易，更減少43.6%至118億元。至於涉及轉按的交易，則減少21.9%至136億元。上月新取用按揭貸款額，按月增加2%至329億元。

　　數據顯示，以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由8月的93.5%下降至9月的83.2%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由8月的4.6%升至9月的15.1%。

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