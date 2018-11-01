  • 2018年11月1日 星期四
  • 24º
  • 36%
熱門： 金庸垃圾徵費玉兔派$4000萬聖節

日報新聞 > 財經

李小加：港成新經濟上市首選

2018-11-01 列印
　　港交所（388）行政總裁李小加昨日指，香港已「絕對成為內地新經濟上市的首選地」，今年4月引入「同股不同權」架構，以及未有盈利的生物科技企業可上市的規定後，半年來新經濟股份在港上市的宗數已超越美國，融資總額更是選擇赴美上市的同類股份的一倍以上。

　　李小加表示，同股不同權在中美貿易陰霾下，有種「生不逢時」的感覺，很多股票上市後表現不是很滿意。他形容「生孩子不能自己選時間，該生的孩子都要生，該做的事都要做」，新政也是必須要於今年推出的，相信新經濟公司走上資本市場的大道後，路上充滿曲折和挑戰，相信亦能一一安然渡過。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd