  • 2018年11月1日 星期四
  • 24º
  • 36%
熱門： 金庸垃圾徵費玉兔派$4000萬聖節

日報新聞 > 財經

信達生物掛牌升19%

2018-11-01 列印
　　昨日掛牌的第四隻無收入生物科技股信達生物製藥（1801）股價乘風破浪，最多曾飆21.3%，收市報16.58元，升18.6%，每手500股帳面賺1300元，為首日表現最好的生科股。

　　外電報道，中國平安（2318）計劃最快於明年將旗下醫療科技子公司在港上市，集資約20億美元（約156億港元）。目前公司正與潛在顧問討論計劃股份發售事宜，磋商仍處於初步階段。

　　另外，內地污水處理服務供應商達力環保（1790）開始招股，計劃發售2.5億股股份，招股價介乎每股0.6至0.8元，集資最多2億元。每手5000股，入場費4040元。達力下周二（11月6日）中午截止招股，11月19日掛牌。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd