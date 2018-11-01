中環IFC外望——國浩股東會着「老西」先准入？

香港上市公司每年都要搞股東會，等股東就公司議案投票。不過，一啲散戶股東其實出席股東會都係為咗食一餐同攞吓禮品，對議案唔太關心，所以佢哋會當股東會做大食會，衣着都好隨便，着牛仔褲笠件T恤都好正常。



不過，國浩（053）今日舉行股東特別大會議決私有化計劃，但係因為場地係置地廣場銀行家會所嘅金龍廳，對到場者衣着有要求，所以國浩連日來出通告，提醒小股東留意衣着！



今次開會特別之處，係國浩講明有服裝守則，必須要穿著「商務服飾」，不可穿著牛仔褲、T恤、汗衫、短褲、運動鞋及拖鞋。國浩為咗提醒小股東，前日特登出通告，話如果衣着唔適合，可能會被拒入場。



不過，表決私有化咁大件事，如果小股東因為衣着問題冇得入場投票，結果可能會俾人質疑。所以，噚晚國浩急急腳發通告「補鑊」，話無論股東有冇着「商務服飾」，都會令合資格股東可以出席股東特別大會投票。至於具體安排會點，通告就冇交代，或者到時有專人喺門外畀股東合適衫褲都未定！



馬化騰：阻消費沉迷 力拓產業互聯網



內地有意進一步收緊網絡及手機遊戲的監控，依賴遊戲業務的騰訊（700）難免首當其衝。騰訊主席馬化騰昨日發表公開信表示，要以最先進的技術手段保護未成年人，避免不健康的消費沉迷，並指移動互聯網的主戰場，正在從上半場的消費互聯網，向下半場的產業互聯網方向發展。



馬化騰提到，希望進一步打造年輕人喜歡的社交平台和內容生態，與數位內容領域的合作夥伴建立更加緊密的新生態，更要做好「生態共建者」，提供雲計算、大資料和人工智慧等新型基礎設施。集團希望與合作夥伴一起，通過新文創的方式讓使用者獲得高品質的數位內容消費體驗，並強調以最先進的技術手段保護好未成年人，避免不健康的消費沉迷。



高瞻