特朗普︰與習「談得很好」 美股連彈三日 杜指漲264點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25380點，升264點；納斯達克指數收報7434點，升128點。
恒指ADR彈升395點
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.06港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見291.23港元，較香港收市價升13.43港元；港股ADR折合恒指報25811點，升395點。
交易商表示，特朗普在社交媒體上表示，與習近平進行了「長時間和非常良好」的交談，內容重點在貿易問題方面。
消息令美股得到提振。他們又表示，陶氏杜邦和信諾集團分別發表理想季績，亦利好大市持續反彈，而投資者正等待蘋果公司周四市後發表季績。
港股方面，財新10月中國製造業採購經理指數（PMI）勝預期，加上中美貿戰或有轉機，帶動大市投資氣氛向好，內地A股領漲，11月港股開局繼續彈起，恒指昨日一度抽高飆555點，補回10月25日之急瀉裂口，並重上10天線（ 25171），收造25416，漲436點，過去兩日連升830點。
昨天為11月首個交易日，港股跟隨外圍造好高開，隨即重上25000關，其後公佈的財新10月中國製造業PMI報50.1，優於市場預期的49.9，加上特朗普揚言月底有望與中國達成貿易協議，刺激中港股市進一步上揚，恒指逼近20天線（25551），收報25416，大升436點；國指則升140點或1.39%，收造10279。大市成交增至1188.87億元。
另一港股升市功臣是騰訊（700）。內地有官媒表示，遊戲並非洪水猛獸，似有意維穩內地遊戲市場，消息刺激騰訊續彈4.04%，收報277.8元。
藍籌科技股表現奪目，瑞聲（2018）漲7.88%，收報64.35元；舜宇（2382）升7.35%，收報73元。