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人幣大幅反彈　收復6.96關

2018-11-02 列印
  人民幣在岸、離岸價昨午後雙雙大幅反彈。離岸價（CNH）兌美元早段一度跌穿6.98，低見6.9805，為2017年初後新低，不過反映美元兌一籃子貨幣走勢的美匯指數由高位的97.115回落，使多種貨幣轉升，人民幣匯價午後反彈，離岸人民幣連續收復6.98、6.97、6.96關口，較日內低點返彈約300點子，短期匯市波動加大。

　　在岸價（CNY）一度跌穿6.97大關，低見6.9731，及後逐漸收復，一小時反彈逾150點子，收復6.95關口。在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9496，較上日官方收盤價漲238點子，較上日夜盤收盤漲279點子，創逾一周新高。及至夜市，美匯指數回落至最低的96.382，在岸人民幣進一步升穿6.94水平。人民幣官方中間價報周四報6.9670，較上日貶24點子。
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