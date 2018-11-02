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同程藝龍擬累計投標「試水溫」

2018-11-02 列印
　　上周有傳已通過上市聆訊的網上旅遊服務商同程藝龍，據報本周已開始「測水溫」，評估香港IPO需求，市場消息指，該股將於下周五（9日）以累計投標方式詢價， 暫定於本月16日掛牌，較早前傳出的12月掛牌有所提前。

　　市場曾多次傳出同程藝龍的集資額，數額不斷縮小，從最初傳言的集資10億至15億美元，減至最多集資10億美元，近日最新消息則指其計劃集資8億至10億美元（約62.4億至78億港元）。 騰訊（700）持有該公司24.9%的股權。摩根士丹利、摩根大通及招銀國際上市聯席保薦人。

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