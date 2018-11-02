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香港寬頻全年多賺1.32倍

2018-11-02 列印
　　香港寬頻（1310）昨日派發截至今年8月底止年度成績表，收益按年增22.17%，至39.49億元，期內多賺近1.32倍至 3.97億元，每股盈利39.6仙，派末期息每股30仙，派息增三成。

　　該公司近年有不少投資，香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光被問到對現金流是否有壓力，他指該公司一向精準計算，投資者毋須憂慮。2018年度連中期息在內，共派息56仙，按年增24.44%，預期2019財年派息，亦會有相若增幅。他又透露，未來兩個月內，會與TVB在商業市場有進一步合作。

　　公司三大業務收入均錄得增長，其中住宅業務收益按年增16.29%，至22.78億元，主要由於流動通訊業務蓬勃發展，其中已啟動服務用戶數目按年增八成。

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