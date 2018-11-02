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全球貿易前景 65%港企樂觀

2018-11-02 列印
　　滙豐發表最新一期的《滙豐商貿領航：商界的現狀、未來和業務方式》 報告，指環球經濟雖然不明朗，但有65%受訪香港企業對環球貿易前景表示樂觀，而對自身前景感負面的企業則認為保護主義及關稅措施最影響其看法。在目前形勢下，香港商界冀藉內地消費力增長，善用香港作為亞洲區內各項貿易倡議的門戶角色，加強自身的競爭力。

　　縱使環球經濟表現不一，為短期國際貿易增添不明朗因素，報告指對環球貿易前景仍感樂觀的受訪香港企業佔65%，較全球受訪者比例78%低。持樂觀態度的香港企業指出，影響環球貿易營商環境的最關鍵因素為消費者信心、商品價格和環球經濟增長。

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