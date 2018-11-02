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ASM太平洋首三季純利降15%

2018-11-02 列印
　　ASM太平洋（522）第三季收入按年增1.1%至51.67億元，純利減少30.27%至6.03億元，每股盈利1.49元；期內新增定單總額增7.7%至6.186億美元。以首三季計，純利按年跌14.96%至20.05億元，收入增11.19%至147.83億元。ASM太平洋行政總裁李偉光表示，中美貿易摩擦陰霾未散，但對第四季表現仍樂觀，預期第四季收入介乎5.5億至6.2億美元。

　　集團根據上半年付運量進行模擬測試，結果顯示中美貿易摩擦對集團收入的影響少於0.5%。李偉光稱，付運予美國客戶的多為SMT設備，不受關稅影響，至目前未有美國客戶因關稅問題而要求延遲付運及減少定單。不過，難以預測情況會維持多久及對環球經濟的影響有多少。

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