中環IFC外望——國浩股東會火藥味濃

國浩（053）昨日就私有化舉行股東大會進行表決，行政總裁鄧漢昌會後接受訪問，指今次私有化作價合理（fair enough），較公佈收購前的股價有溢價，認為對股東是一個理想套現機會。國浩昨日開市後中途停牌，停牌前跌0.5元，收報131.5元。



國浩曾多次提出私有化未遂，市場關注今次私有化國浩獲承諾股東Elliott投贊成票，成事機會高。另外雙方結盟後持有東亞（023）股份達22.5%，惹來狙擊疑雲。鄧漢昌稱，東亞為集團投資項目之一，不評論個別投資價值。



被問及一旦私有化成功，國浩會否專注馬來西亞市場，而退出香港市場，鄧漢昌稱香港市場仍有許多機遇，視之為重要基地，不會撤離。



不滿收購價過低



有持股30年的小股東鄭先生表示，會上有股東不滿收購價太低，認為收購價至少達145元才合理，故已投下反對票。另外有小股東形容場內「火花四起」，又指每股私有化作價僅135元，較國浩每股重估資產淨值208元折讓三成半，亦只較現股價高4元，直斥「做咩唔益下股東？你咁乞兒㗎咩？」



Tesla︰最快六周後推自動泊車



電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，該公司汽車搭載的Summon自動泊車功能，將會在六周內準備完成，過去兩年生產的車款都可以升級。



馬斯克在社交網站發表一連串推文介紹該功能，如只要車輛在視線範圍內，車主便可如大型遙控車般作遠端操控，同時車輛會開到手機所在位置，但並未提及細節。



Summon是特斯拉駕駛輔助系統Self-Pilot功能的一部份，目前可讓Model S的駕駛者離開車輛後，將車泊入窄小的停車位，或短距離移動車輛以轉換停車位。



高瞻