﻿微眾銀行估值達1470億人幣

淘寶司法拍賣平台顯示，上海市第一中級人民法院，將於12月3日開始，進行公開網絡司法拍賣活動，拍賣光滙石油（933）在深圳前海微眾銀行的1260萬股持股。拍賣協議價及起拍價4.41億元，每股35元。內地傳媒報道，按此推算，微眾銀行目前估值為1470億元人民幣。
股權遭放上淘寶拍賣
拍賣原因是光滙石油持有微眾銀行1.2億股股權，被上海市高級人民法院查封，查封期限至2021年1月29日止。報道指出，光滙石油是微眾銀行發起人兼第四大股東，持股量1.2億股，佔總發行股本2.857%。
事實上，內地新創建公司有價有市，尤其是科網企業。據胡潤研究院昨日發佈《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》，2018年首三季度共新增86間獨角獸，完成首次發行新股上市（IPO）並退出排行榜有20間；與其他公司合併並退出排行榜的則有3間。
內地上季增86間獨角獸
其中，第三季度共新增34間，完成IPO退出排行榜有10間；與其他公司合併並退出排行榜的則有1間。
數據顯示，中國2018年第三季，每六日便有一間新獨角獸誕生，總數上升至181間。
首名為估值達1萬億的螞蟻金服，次名則為估值增長1.5倍至5000億的今日頭條。
這是胡潤研究院第四次發佈「獨角獸指數」。獨角獸榜結合資本市場獨角獸定義，篩選出有外部融資，而且估值逾10億美元的企業，該院將估值超100億美元的獨角獸企業，定義為超級獨角獸企業。