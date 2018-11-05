﻿息口續尋頂 債市掀波瀾 恒指料受壓 徘徊26000關

市場觀望本周二美國的中期選舉，及周四的聯儲局議息結果，預期環球股市將會持續波動，而美國本周拍賣創紀錄達830億美元債券，在息口持續上升的市況下，恐怕連債市亦掀起波瀾。證券界指出，由於上周五夜期已經跌至25867點，而且過去3個交易日港股已經大升1900點，不少屬技術買盤，回補淡倉，料升勢不會持續太久，投資者也不會在高位追貨，恒指周一將回跌600點，而於25800點至26000點之間徘徊。



本周金融市場焦點聚焦美國，明天美國國會中期選舉，預期將於周三中午香港時間有分曉。



周五香港時間凌晨三時，聯儲局將有議息結果，但不會舉行記者會，要待十二月的議息才會舉行記者會。市場普遍預料本月不會宣佈加息，息口因素對本月港股走勢的影響較小。



美十年債息見七年高



美國十年期債券上周五孳息再升818基點，至3.2121厘，是自2011年5月以來新高，2年期債息口亦升589基點至2.9034厘，外電指債券交易員都預期本周債市將相當波動，因為本周短債及長債合共830億美元，交易員要對沖高企的債券息率，可能要增加沽售債券。倘聯儲局披露的資產負債表之中的債券及按揭債金額較預期減少，也將會進一步推高債券市場孳息。



觀望氣氛濃 聚焦美選舉



第一上海首席策略師葉尚志表示，預期本周市場觀望氣氛濃厚。他說，過去三個交易日，恒指累飆1900點，其中有很多是技術性買盤，回補淡倉，料升勢不會持續太久，投資者也不會在高位追貨，恒指或於25800點至26000點之間徘徊。



美國中期選舉將左右本周市場走勢。股票分析師協會主席鄧聲興認為，選舉後有助紓緩市場氣氛，但料中美貿易戰仍會是長期對話拉鋸的狀態，未必會在短時間「休戰」；不過他指，港股已經跌了一段時間，11月市場氣氛好轉，有機會「似樣啲」，料可飆至27000點。



葉尚志指，需留意屆時美聯儲對12月息口走勢的言論，以作參考。



大市氣氛好轉，料新股有機會受惠。不過鄧聲興認為，新股或個別發展，投資者或更傾向於撈底之前跌得勁的股份。