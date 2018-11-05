﻿羅康瑞預警經濟轉差 倡海外設工業園區

貿發局主席羅康瑞預警本港明年經濟看法轉差，本港中小企出口或艱難，當臨近農曆年企業開始「埋單找數」，有機會因現金流不足而掀起倒閉潮。他坦言明年本港經濟肯定下滑，本港股市、樓市都會出現調整。



羅康瑞表示，本港出口數據近期仍然有增長，估計是由於不少廠商於聖誕節前「趕落貨」，但警告隨著貿易戰影響日漸浮現，明年情況將更為嚴峻，甚至有為數不少的中小企面臨倒閉。他續稱，農曆年是好重要的關頭，「那時全部要埋單找數、出糧，如果中小企的現金流不夠，倒閉是很難避免。」



中小企「年關難過」



對於國家主席習近平與美國總統特朗普，有望將於本月底在二十國集團峰會期間會面，但羅康瑞早年在商場曾與特朗普交手，他說：「特朗普呢個人，有邊個會諗到佢下一步會做咩！」他明言對會面結果「不寄厚望，可以談成功的機會好微」；反之，目前對貿易戰去向看唔到出路，估計「貿易戰可以拖好長」。



當貿易戰引發對經濟影響的連鎖反應，「全球經濟一定拖慢，股市一定繼續跌」。他預計明年本港經濟肯定下滑，本港樓市「目前亦已經調整緊」，但樓價調整幅度難以估計。相對今年四月，羅康瑞當時相信貿易戰最終會找到解決辦法，如今對前景看法明顯較數月前悲觀。



羅康瑞日前在東京出席貿發局推廣香港活動，他提到，歐美一直是本港中小企最大的市場，但美國現時對中國商品加徵關稅，美國買家已要求廠商承擔部份關稅，「如果只是徵收10%（關稅），都可能大家將就啲，都維持得到，但25%（關稅）基本上無咁高的利潤」。



在應對貿易戰時，羅康瑞認為本港中小企應考慮拓展海外市場，包括在海外設廠和銷售，「一帶一路是最好的出路，當地有好龐大的市場」。但港資廠商若獨力拓展海外市場，面對風險高。因此他補充，在有需要的時間，貿發局會考慮牽頭在海外市場設立工業園區，讓內地港商將廠房遷往海外。