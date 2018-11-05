﻿年底完成債務重組 亞視進軍短視頻市場

前年4月因免費電視牌照屆滿而「熄機」的亞洲電視，今年1月捲土重來，以OTT網絡電視形式「復活」。亞洲電視控股（707）旗下亞視首席財務官黎明輝接受訪問時表示，目前已向大部份債權人還款，有信心在今年底前完成債務重組。未來節目方向以資訊性內容為主，擬增加自家製作節目的比重，計劃進軍短視頻市場。



近年提起亞視，總是離不開清盤訴訟及欠薪糾紛的負面形象，隨著法庭批准債務重組方案，亞視最終成功避過清盤命運。黎明輝表示，去年4月高院批准撤銷亞視前投資者王征入稟申請的清盤令，至9月債權人大比數通過債務重組方案，12月底法庭批准重組方案，今年1月亦撤銷無線電視接力入稟申請的清盤令，他形容亞視債務重組「有驚無險」。



當時亞視約有500至600個債權人，其中包括舊員工，目前已向優先債權人還款，例如政府部門，尚餘少量具爭議性的債項，而亞視已預留充足的撥備，有信心在今年底前完成債務重組。



如今亞視重新出發，以OTT網絡電視形式重新開台，黎明輝表示，這段期間不斷收集市場的意見，上月起陸續推出更多節目內容，例如時事性新聞節目《香港追擊搜》，與有線寬頻（1097）旗下奇妙電視77台聯播。免費電視及OTT平台合作創本港電視史先河，將繼續探討更多不同形式的合作，開拓資源整合。亞視與77台在節目內容及方向上可互補，雙方合作關係良好，未來更有機會成立聯營公司。



採網絡電視重新開台



黎明輝指出，亞視重新開台時自家製作節目及外購節目各佔一半，未來將增加自家製作節目的比重。亞視去年購入經典電影《英雄本色》的翻拍許可，計劃製作成電視劇，預計明年中開拍。亞視仍有約12萬小時的電視節目檔案，當中大部份為新聞片段，為進一步善用資源，上月亞視經典台啟播，重溫過往的經典片段，相信可滿足一群亞視忠實觀眾。



未來的節目方向，以資訊性內容為主，例如飲食、網購、潮流趨勢等，冀累積年輕觀眾群，並計劃進軍短視頻市場。除了現有的手機應用程式及機頂盒形式播放外，亦會探討與其他影視平台合作。